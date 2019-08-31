إسرائيل تعزز قواتها قرب لبنان ونصر الله يؤكد أن رد حزبه "محسوم"

حسم حزب الله اللبناني قرار الرد على حادثة سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوع، حسبما أعلن أمينه العام حسن نصرالله السبت في خطاب متلفز. في المقابل، عززت إسرائيل قواتها العسكرية شمالا قرب الحدود المشتركة مع لبنان تحسبا لأي طارئ.

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أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت أن رد حزبه على "الاعتداء" الإسرائيلي قبل أسبوع على معقله في بيروت بطائرتين مسيرتين "أمر محسوم".

وقال في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن "الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد"، مؤكدا أنه "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه".

وأشار نصرالله إلى وجود اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد".

صحافي إسرائيلي يتوقع ردا قريبا من حزب الله!

وجاء ذلك وسط توتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام الحزب لتل أبيب بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة. إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم.

نصرالله: ليس لدينا مصانع صواريخ "دقيقة"

وكرر نصرالله الإشارة إلى أن حزبه سيعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أن كل مسيرة في سماء لبنان سنعمل على إسقاطها" بشكل لا يستنفذ "إمكانيات الدفاع الجوي" لدى حزبه.

وردا على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لحزب الله بتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان لصالح إيران، قال نصرالله إنها مجرد "شماعة". مضيفا "نملك في لبنان ما نحتاجه في أي مواجهة صغرى أو كبرى من صواريخ دقيقة.. وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه أمر بإرسال قوات إضافية للقيادة الشمالية وأرجأ مناورات في ظل استمرار التوتر الكبير مع الحزب. وذكر الجيش أن قواته "البرية والجوية والبحرية والاستخبارات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية" مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

ونشر صورا على تويتر لدبابات وقوات برية يجري نشرها.

قامت قوات جيش الدفاع في الأسبوع المنصرم بتعزيز جاهزيتها برًا وجوًا وبحرًا وفِي المجال الاستخباري لسيناريوهات متنوعة في القيادة الشمالية وفرقة الجليل pic.twitter.com/Mg9cYVyayz افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2019

قنابل مضيئة إسرائيلية!!

في سياق متصل، أطلقت إسرائيل السبت قنابل مضيئة على مناطق عدة قرب الشريط الحدودي مع لبنان، سقطت بقايا إحداها داخل موقع للكتيبة الهندية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومتحدث أممي.

وأفاد الجيش في بيان عن سقوط "بقايا إحدى القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز تابع لقوات الأمم المتحدة الكتيبة الهندية في بسطرة، دون وقوع إصابات". وتابع البيان "تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان".

سقطت بقايا إحدى القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز تابع لقوات الأمم المتحدة-الكتيبة الهندية في بسطرة، دون وقوع إصابات.تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/kSJx3ZFUoG pic.twitter.com/uw1MBuLMC6 الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 31, 2019

وأكد الناطق باسم قوات يونيفيل أندريا تننتي العثور على "ما يبدو أنه بقايا قنبلة مضيئة في منطقة بسطرة" مضيفا "ننظر في الأمر ولم يصب أحد".

فرانس24/ أ ف ب