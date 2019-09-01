روحاني يؤكد لماكرون ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء في طهران، إيران، 14 أغسطس/آب 2019.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، ما لم يحترم الاتحاد الأوروبي تعهداته. ولم توضح إيران ما يمكن أن تكون عليه الخطوة القادمة في خفض التزامها بالاتفاق. لكن ظريف قال في وقت سابق إن الخطوة التالية فيما يخص الاتفاق النووي ستتخذ في السادس من أيلول/سبتمبر.

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حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، من أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، ما لم يحترم الأوروبيون تعهداتهم.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية عن هذه المحادثة الأولى بين رئيسي البلدين منذ اللقاء الذي عقد في 25 آب/أغسطس بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق الدولي الذي أبرم في فيينا بهدف منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.

وردت إيران بتقليص بعض التزاماتها بالاتفاق تدريجيا، وتحاول منذ ذلك الحين إقناع الأوروبيين الموقعين للنص (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) باتخاذ إجراءات عملية لتجاوز العقوبات الأمريكية خصوصا من أجل تصدير نفطها.

المرحلة الثالثة من تقليص الالتزام بالاتفاق النووي قادمة في حال لم تستطع أوروبا الوفاء بتعهداتها

وذكر بيان الرئاسة الإيراني الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن روحاني قال لماكرون "إن لم تستطع أوروبا الوفاء بالتزاماتها، فإن إيران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي".

لكن الرئيس الإيراني أكد في الوقت نفسه أنه "من البديهي أن هذه الخطوة، كالمراحل الأخرى، يمكن العدول عنها". وأضاف أن "بنود الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير وعلى جميع الأطراف الالتزام بها".

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ولم توضح إيران ما يمكن أن تكون عليه هذه الخطوة الثالثة في خفض التزامها بالاتفاق. لكن ظريف قال في مقابلة مؤخرا مع صحيفة "تسودويتشه تسايتونغ" الألمانية إن الخطوة ستتخذ في السادس من سبتمبر/أيلول.

إلا أن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني صرح في وقت متأخر من السبت أنه يمكن تقديم موعد القرار. وقال "هناك لجنة حول الخطوة الثالثة ستتخذ القرار حول الإجراءات اللاحقة على أساس الاتفاق النووي في حال عدم تحقق مطالب إيران قبل يومين أو ثلاثة من حلول الموعد المقرر".

وأضاف واعظي أن "وفدا من إيران برئاسة مساعد الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى باريس الاثنين بحضور فريق اقتصادي من مختلف القطاعات لمناقشة ابعاد هذه المقترحات".

"هدفان رئيسيان للمفاوضات الجارية"

وفي الاتصال الهاتفي، ذكر روحاني بأن "تنفيذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتهم وتأمين الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية ومنها الخليج الفارسي ومضيق هرمز يعدان بمثابة هدفين رئيسيين في المفاوضات الجارية".

من جهته، أكد ماكرون مجددا "أهمية الحراك الجاري حاليا لتهيئة الظروف لخفض التصعيد عبر الحوار وبناء حل دائم في المنطقة"، كما ورد في بيان للرئاسة الفرنسية.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن "المهم" في نظر فرنسا "هو التحقق، بعد النقاشات التي جرت خلال قمة مجموعة السبع حول إيران، من أن إحداثيات المفاوضات ما زالت صالحة وأن الرئيس روحاني ما زال مستعدا للتفاوض، وهذا هو الحال الآن".

وترى باريس أن على إيران العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل على وقف عقوباته الاقتصادية، عبر السماح لإيران مثلا بتصدير كميات قليلة من نفطها.

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وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هدف فرنسا هو "إيجاد سلسلة من الالتزامات من هذا الجانب وذاك".

وأوضح الإليزيه أن باريس "ذكرت أيضا بضرورة التزام إيران بكل تعهداتها النووية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها لإعادة السلام والأمن إلى الشرق الأوسط".

ودعا الرئيس الفرنسي إيران إلى "التحرك لإنهاء القتال وفتح (باب) التفاوض في اليمن"، مطالبا أيضا "بأكبر قدر من ضبط النفس في لبنان" مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وتصاعدت حدة التوتر في الخليج منذ مايو/أيار العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي بقرار أحادي من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وتعرضت سفن لهجمات غامضة وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية واحتجزت ناقلات نفط في الخليج في الأشهر الأخيرة.

لكن خلال قمة مجموعة السبع، تراجعت حدة التوتر قليلا، وصرح الرئيس ماكرون أن المحادثات أوجدت "شروطا للقاء، أي اتفاق" بين روحاني وترامب.

ولم يستبعد ترامب ذلك، لكن روحاني رفض مبدأ عقد لقاء من هذا النوع الثلاثاء مؤكدا أن على واشنطن رفع كل العقوبات عن إيران قبل ذلك.

فرانس24/ أ ف ب