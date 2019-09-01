اليمن: الصليب الأحمر يعلن مصرع أكثر من 100 شخص في غارة التحالف على سجن ذمار

أعلن الصليب الأحمر الأحد مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في الغارة التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، على مركز اعتقال تابع للحوثيين في ذمار جنوب صنعاء. وكان التحالف أعلن أنه استهدف "موقعا عسكريا" للحوثيين.

إعلان اقرأ المزيد

قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أن أكثر من 100 شخص قتلوا في غارة شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية على مركز اعتقال تابع للحوثيين في ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أنه استهدف "موقعا عسكريا" تابعا للحوثيين في ذمار.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين الذي توجه إلى ذمار بعد الغارة "نقدر أن أكثر من 100 شخص قتلوا" في الغارة. وبحسب رواخنشتاين فإن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في مستشفيين في المدينة إثر الغارة.

وأكد أن الموقع الذي تم استهدافه كان عبارة "عن مبنى فارغ تابع لكلية ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز". مضيفا "من المثير للاستياء أن (الغارة) استهدفت سجنا. إن ضرب مبنى مماثل أمر مثير للصدمة ومحزن. السجناء محميون من قبل القانون الدولي".

وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ذمار فريقا مع إمدادات طبية عاجلة بينها 200 كيس للجثث.

كما صرح رئيس البعثة في اليمن "بينما نتحدث، تعمل بعض الفرق بلا كلل بحثا عن ناجين تحت الأنقاض" فيما يقوم آخرون "حاليا بجمع الجثث". وأكد أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة للغاية".

وأظهرت مشاهد حصلت عليها فرانس برس مبنى تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى جثث عالقة تحت الركام، بينما تعمل الجرافات على إزالة الأنقاض.

ووضعت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية على لائحة سوداء بعد اتهامه ب"قتل أطفال".

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أفادت في وقت سابق أن التحالف استهدف في "سبع غارات" جوية "مبنى للأسرى" في ذمار، مشيرة إلى أن القصف خلف "عشرات القتلى والجرحى".

فريق من اللجنة الدولية يحمل إمدادات طبية عاجلة، يمكنها علاج ما يصل إلى 100 شخص مصاب بجروح خطيرة، و 200 كيس من الجثث، سيتم التبرع بها، في طريقها إلى محافظة #ذمار #اليمن بعد الغارات الجوية التي قيل إنها أودت بحياة العشرات من المحتجزين. ICRC Yemen (@ICRC_ye) September 1, 2019

من جهته، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب بثته المسيرة الأحد أن "العدو تعمد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل".

فرانس24/ أ ف ب