التحالف العسكري بقيادة السعودية يقصف سجنا تابعا للحوثيين بمدينة ذمار اليمنية

أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ليل السبت الأحد عقب قصف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن "مبنى للأسرى" تابع للحوثيين في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقال التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية أنه قام "بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار".

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صرح التحالف بقيادة السعودية أنه قصف ليل السبت الأحد موقعا عسكريا تابعا للحوثيين في ذمار جنوب العاصمة صنعاء باليمن، وأكد الحوثيون سقوط قتلى وجرحى من جانبهم.

بينما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق من التقارير حول استهداف "مركز احتجاز" في ذمار، مؤكدة انها أرسلت فرقا طبية ومئات من أكياس الجثث إلى الموقع.

وقال التحالف في بيان بثّته قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية أنه قام "بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار".

وبحسب التحالف فإن الموقع أيضا "يحتوي على صواريخ دفاع جوي معادية". وأضاف التحالف "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار".

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ومن جانبها، أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن التحالف استهدف في "سبع غارات" جوية "مبنى للأسرى" في ذمار، مشيرة إلى أن القصف أودى بحياة "عشرات القتلى والجرحى".

ولم يكن بالإمكان التحقق من عدد القتلى والجرحى حتى الآن من مصدر مستقل.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية مبنى تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى جثتين تحت الأنقاض.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة عبر تويتر أن "فريقا من اللجنة الدولية يحمل إمدادات طبية عاجلة، يمكنها علاج ما يصل إلى 100 شخص مصاب بجروح خطيرة، و200 كيس من الجثث، سيتم التبرع بها، في طريقها إلى محافظة ذمار اليمنية بعد الغارات الجوية التي قيل إنها أودت بحياة العشرات من المحتجزين".

وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين "نحن نأخذ هذه التقارير على محمل الجد. أنا في طريقي إلى ذمار لتقييم الوضع".

وتابع "لقد قمنا بزيارة المحتجزين في هذا الموقع من قبل، كما نفعل في أماكن أخرى كجزء من عملنا".

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ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وقد تصاعدت حدة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس24/ أ ف ب