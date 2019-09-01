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هل انتهى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل أم أنها "جولة أولى" فقط؟

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نص : فرانس 24 تابِع

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب في تعليقه على هجوم حزب الله الأحد على آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب حدود لبنان الجنوبية، ورد إسرائيل بقصف منطقة مارون الراس قبل إعلانها إنهاء عملياتها هناك، إن "التصعيد بدأ بسلسلة عمليات قامت بها إسرائيل من سوريا وصولا إلى العراق حيث قصفت الحشد الشعبي، ثم أطلقت طائرتين مسيرتين ضد معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية". وأضاف "رد حزب الله جاء محدودا.. كما أن الرد الإسرائيلي يبدو أنه انتهى عند حد إطلاق عشرات القذائف".

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