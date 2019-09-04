طهران تعتزم تقليص التزاماتها مجددا بالاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده تستعد لإعلان تقليص جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي "اليوم أو غدا". وصرح روحاني في بيان خلال جلسة لمجلس الوزراء أن تفاصيل المرحلة الثالثة من التخلي عن بنود في الاتفاق قادمة خلال أيام. كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليا مع الأوروبيين.

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خلال انعقاد مجلس الوزراء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن إيران ستعلن "اليوم أو غدا" عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي.

وجاء في بيان للرئاسة الإيرانية أن طهران اعتبرت أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب هذه التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح، قال روحاني إن هذا الإعلان سيركز على "تفاصيل المرحلة الثالثة" من الاستراتيجية الإيرانية للحد من هذه الالتزامات التي بدأت في أيار/مايو.

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وأضاف البيان أن روحاني تطرق في جلسة مجلس الوزراء إلى سير المفاوضات مع أوروبا وقال "على سبيل المثال إذا كانت هناك خلافات على عشرين نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث لكننا لم نصل حتى الآن إلى الحل النهائي ومن المستبعد التوصل إلى هذا الحل على مدى اليوم وغدا، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية".

خلال أيام

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا) عن الرئيس الإيراني قوله لنواب مجلس الشورى الثلاثاء إن "المرحلة الثالثة من تخفيض" التزامات إيران ستتم كما هو مخطط لها "في الأيام المقبلة" ما لم تتخذ الأطراف الأخرى خطوة "مهمة" تجاه بلاده.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في وقت سابق إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليا مع الأوروبيين.

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وتناقش فرنسا وألمانيا وبريطانيا والجمهورية الإسلامية سبل حفظ هذا الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 إثر انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران.

يتيح اتفاق فيينا رفع جزء من العقوبات الدولية ضد إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لمنعها من تطوير قدراتها لحيازة السلاح النووي.

فرانس24/ أ ف ب