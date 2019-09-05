استقالة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات

أ ف ب

جايسون غرينبلات في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، في 15 أكتوبر 2017.

أعلن المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، استقالته الخميس. وقد تولى غرينبلات، القريب جدا من إسرائيل، اقتراح خطط لوضع حد للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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أعلن جايسون غرينبلات، وهو المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف إعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، استقالته الخميس.

وكتب ترامب على تويتر: "بعد نحو ثلاثة أعوام في إدارتي، سيغادر جايسون غرينبلات للانضمام إلى القطاع الخاص. لن ننسى إخلاصه لإسرائيل وسعيه إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال غرينبلات الذي كانت صفته الرسمية "الممثل الخاص للمفاوضات الدولية" في تغريدة: "أنا ممتن فعلا للعمل على محاولة تحسين حياة ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين وآخرين".

وإلى جانب صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، تولى غرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. ونهاية آب/أغسطس، أعلن أن خطة السلام لتسوية النزاع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وأرجىء إعلانها مرارا، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 17 أيلول/سبتمبر.

ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين الأوروبيين في الأمم المتحدة في تموز/يوليو حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل (في الشرق الأوسط) لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة".

فرانس24/ أ ف ب