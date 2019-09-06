تركيا: السجن عشر سنوات لرئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول المعارض لأردوغان

أ ف ب

أصدرت محكمة في إسطنبول الجمعة حكما بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر على رئيسة حزب الشعب الجمهوري بالمدينة، جنان كفتانجي أوغلو، لإدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر دعاية إرهابية. وكانت كفتانجي أوغلو من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في إسطنبول والتي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية.

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قال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا اليوم إن محكمة أصدرت الجمعة حكما بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر على رئيسة الحزب في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر دعاية إرهابية.

كما شملت الاتهامات الموجهة لها إهانة الحكومة التركية وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء. وأغلب الاتهامات تأسست على تغريدات نشرت بين عامي 2012 و2017.

ولن تنفذ كفتانجي أوغلو، وهي من أقوى الأصوات المعارضة في الحزب، الحكم على الفور في انتظار الاستئناف. وقد كانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في إسطنبول والتي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأسلافه الإسلاميين.

وقالت كفتانجي أوغلو خارج المحكمة في إسطنبول عقب الحكم إن ذلك لن يسكتها. وأضافت: "أنتم جميعا وكذلك أنا لا نستحق ذلك. إذا كان حكم المحكمة لا ينسجم مع القانون ويأتي بناء على رغبات السلطة السياسية فإن ذلك يعني عدم وجود قانون في هذا البلد".

فرانس24/ أ ف ب