إيران تشغل أجهزة متطورة للطرد المركزي ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب

أعلنت طهران السبت بدء تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، فيما تعهدت إيران أنها ستبقي درجة الشفافية نفسها حول نشاطاتها النووية التي تلتزم بها منذ اتفاق 2015 حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

و في مؤتمر صحفي قال كمالوندي إن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازا من نوع "آي آر-4" وعشرين جهازا آخر من نوع "آي آر-6"، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).

وفي نفس السياق أعلنت إيران أنها ستبقي درجة الشفافية نفسها حول نشاطاتها النووية التي تلتزم بها منذ اتفاق 2015 حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح كمالوندي في نفس المؤتمر الصحفي بالتفصيل عن إجراءات المرحلة الجديدة من تقليص التعهدات التي قطعتها إيران أمام الأسرة الدولية بشأن نشاطاتها النووية. وقال "في ما يتعلق بالمراقبة والدخول (الوكالة الدولية) (...) وليكون كل شيء واضحا، ستواصل إيران الالتزام بالشفافية كما كانت من قبل".

فرانس24/ أ ف ب