دوريات أمريكية تركية مشتركة شمال سوريا بموجب اتفاق لإنشاء "منطقة آمنة"

مقاتل كردي في بلدة الدرباسية في شمال سوريا في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر 2018

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أنه وبموجب الاتفاق الأمريكي التركي بشأن إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، انطلقت صباح الأحد أولى الدوريات المشتركة بين البلدين في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا. وفي وقت سابق أعلن المقاتلون الأكراد انسحابهم من المنطقة الحدودية في تل أبيض ورأس العين وتدمير تحصيناتها العسكرية في المنطقة.

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تنفيذا للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء "منطقة آمنة" بدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الجهة التركية.

وأفاد المراسل عن دخول ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من آب/أغسطس ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.

وأفاد مراسلون لوكالة الأنباء الفرنسية عن تحليق مروحيتين في أجواء المنطقة.

ويذكر أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعدما صعدت أنقرة من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها مجموعة "إرهابية"، في شمال شرق سوريا. وإثر محادثات مكثفة، تم التوصل إلى الاتفاق بين أنقرة، وواشنطن الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية.

وتعهدت قوات سوريا الديموقراطية ببذل كافة الجهود اللازمة لإنجاح الاتفاق وعمدت إلى تدمير تحصينات عسكرية في المنطقة. كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية قبل عشرة أيام بدء سحب مجموعات من الوحدات الكردية من المنطقة الحدودية في تل أبيض ورأس العين، فضلاً عن الأسلحة الثقيلة.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، تم الشهر الماضي إنشاء "مركز العمليات المشترك" التركي الأمريكي لتنسيق كيفية إقامة "المنطقة الأمنة".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني للاتفاق وحجم المنطقة بالرغم من إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعده بأنها ستكون بعرض 32 كيلومترا. إلا أن قوات سوريا الديموقراطية أفادت أن عمق المنطقة التي وافقت عليها يصل إلى "خمسة كيلومترات"، ولكن سيتراوح في بعض المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض "بين تسعة و14 كيلومتراً".

والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي هي ذات غالبية كردية.

فرانس24/ أ ف ب