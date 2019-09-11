ترامب مستعد للقاء روحاني بلا شروط مسبقة مع مواصلة "حملة الضغوط القصوى"

أ ف ب/ أرشيف

بعيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل مستشاره للأمن القومي جون بولتون، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء إن ترامب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني من دون شروط مسبقة، وهذا ما أكده وزير الخارجية مايك بومبيو. لكن حملة "الضغوط القصوى" على طهران ستستمر.

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أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني من دون شروط مسبقة مع استمرار حملة "الضغوط القصوى" على طهران، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية مايك بومبيو.

وصرح الوزير قائلا "الآن أوضح الرئيس أنه سيكون مسرورا بعقد اجتماع من دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغوط القصوى" على إيران، وذلك بعد أيام من إعلان طهران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو الذي كان بجانب منوتشين في البيت الأبيض "أكيد"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد يلتقي روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي هذه التصريحات بعد 90 دقيقة فقط من إعلان ترامب عزل جون بولتون مستشاره للأمن القومي.

لكن منوتشين سخر من التكهنات التي تفيد بأن رحيل بولتون المتشدد قد يكون مؤشرا إلى سياسة أكثر اعتدالا تجاه إيران، وأكد فرض عقوبات جديدة على 15 شخصا وكيانا، على علاقة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم "الدولة الإسلامية" وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال منوتشين "تعلمون أننا فرضنا عقوبات على إيران أكثر من أي طرف آخر، كما أن هذه العقوبات تعطي نتائج". وأضاف "أود القول إن الوزير بومبيو وأنا والرئيس على وفاق تام في ما يخص حملتنا لممارسة ضغوط قصوى".

ويأتي الإعلان عن فرض عقوبات جديدة عشية الذكرى الـ18 لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.

وقال بومبيو إن العقوبات تضيف "مزيدا من القوة إلى جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية (و) ستساعد على ضمان عدم تكرار الهجمات القاتلة التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول قبل 18 عاما على الأراضي الأمريكية".

فرانس24/ أ ف ب