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مصرع ستة جنود إماراتيين في "تصادم آليات عسكرية"

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آلية تابعة للقوات المسلحة الإماراتية في مرفأ عدن اليمني في 08 يوليو/تموز 2019.
آلية تابعة للقوات المسلحة الإماراتية في مرفأ عدن اليمني في 08 يوليو/تموز 2019. أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع

قتل ستة جنود إماراتيين في "تصادم آليات عسكرية"، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن القيادة المسلحة لبلادها. ولم تشر أبوظبي إلى مكان مقتل هؤلاء الجنود. وتعتبر الإمارات إحدى الدول الأساسية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن القيادة المسلحة لبلادها أن ستة جنود إماراتيين قتلوا في "تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

ولم توضح أبوظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة الحوثيين.

وتعتبر الإمارات إحدى الدول الأساسية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في يوليو/تموز عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على أن جنودها لن يغادروا البلاد.

وتدعم الإمارات انفصاليين دخلوا في مواجهة عسكرية مع قوات الحكومة اليمنية، التي تساندها السعودية، منذ أغسطس/آب.

 

فرانس24/ أ ف ب

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