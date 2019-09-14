بومبيو يتهم إيران بتنفيذ هجمات على منشأتي نفط بالسعودية

أ ف ب

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إصبع الاتهام إلى إيران على أنها كانت وراء هجمات على معملين لتكرير النفط في السعودية. وغرد بومبيو على تويتر أن "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" على حد تعبيره. وكان الحوثيون تبنوا هجمات بطائرات مسيرة على معملين لتكرير النفط في السعودية.

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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، واعتبر أن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

كما قال بومبيو على تويتر "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية". وأضاف أنه "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

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وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط. وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة".

وأوضح المتحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في وقت سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وذلك في أعقاب هجوم تبناه الحوثيون على معملي تكرير نفط بالسعودية.

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وكانت الرياض أعلنت أن منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة تعرضتا لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وتبنى الحوثيون الهجوم، مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة وملوحين بعمليات "واسعة وأشد إيلاما".

فرانس24/رويترز