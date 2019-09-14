تركيا: أوامر بتوقيف 223 عسكريا للاشتباه بضلوعهم في محاولة انقلاب 2016

محاكمة جنود أتراك، في 8 مارس/آذار 2017، اتهموا بالضلوع في الانقلاب العسكري الفاشل سنة 2016.

أمرت السلطات التركية بتوقيف 223 عسكريا في الخدمة عبر أنحاء البلاد وفي جمهورية شمال قبرص التركية، في إطار عملية "التطهير" الواسعة النطاق التي أطلقتها أنقرة ضد كل من تدور حولهم شبهات بالتورط في الانقلاب العسكري الفاشل سنة 2016.

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أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا أنه تم إصدار أوامر بإلقاء القبض على 223 عسكريا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية، للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 2016.

ونقلت محطة (تي.آر.تي خبر) أن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص، مشيرة إلى أن بين هؤلاء 100 من عناصر الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في 15 يوليو/تموز 2016. لكن كولن ينفي أي دور له في الأمر.

وفي سياق إجراءات "التطهير" المستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وسواهم.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

في المقابل، تدافع تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردا ضروريا على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها متعهدة بالقضاء على "شبكة غولن".

فرانس24/ رويترز