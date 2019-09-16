إيران تؤكد أنها "لم تخطط" لأي لقاء بين روحاني وترامب في نيويورك

استبعدت إيران الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عباس موسوي، أي لقاء بين الرئيسين حسن روحاني ودونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وقد أعلن البيت الأبيض الأحد أن ترامب قد يلتقي روحاني على هامش اجتماع نيويورك.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاثنين أن بلاده لا تخطط لترتيب لقاء بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "لم نخطط لاجتماع من هذا النوع ولا أعتقد أن أمرا كهذا قد يحدث في نيويورك". وأضاف: "كما قلنا من قبل، إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي وتخلوا عن إرهابهم الاقتصادي، فيمكنهم العودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وإبداء رأيهم"، وذلك في إشارة إلى لجنة تم تشكيلها في إطار اتفاق 2015 الذي تعهدت إيران بموجبه بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات عنها.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن ترامب قد يلتقي روحاني على هامش اجتماع نيويورك.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن سحب ترامب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق في مايو/أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

فرانس24 / أ ف ب