التحالف بقيادة السعودية يعلن تدميره "زورقا مفخخا للحوثيين" في جنوب البحر الأحمر

قال التحالف الذي تقوده السعودية إن قواته قامت بـ"تدمير زورق مفخخ" في جنوب البحر الأحمر، متهما الحوثيين بإرساله. وأوضح أن الزورق انطلق من ميناء الحديدة اليمني، وكان يحاول "القيام بعمل عدائي إرهابي". ولم يصدر أي رد فعل للحوثيين بخصوص هذه العملية.

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ذكرت قناة "العربية"، المقربة من دوائر القرار في الرياض، الخميس أن التحالف بقيادة السعودية، اعترض زورقا محملا بالمتفجرات ودمره، مشيرة إلى أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أرسلوه من ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن.

ومن جهته، قال التحالف في بيان إن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس ... محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأضاف البيان "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وتأتي هذه العملية في وقت لا تزال فيه تداعيات الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين السبت متواصلة. وهو هجوم تبنى مسؤوليته الحوثيون، إلا أن الرياض قالت إن مصدره "من الشمال".

فرانس24/ رويترز