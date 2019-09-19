تيلرسون: نتانياهو تمكن مرارا من "خداع" ترامب وتزويده بـ"معلومات مغلوطة"

أ ف ب/ أرشيف

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون الخميس ثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المعلومات التي تقدمها له الحكومة الإسرائيلية. وأشار أمام طلبة جامعة هارفرد إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تمكن مرارا من "خداع" ترامب وتزويده بـ"معلومات مغلوطة".

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قدم وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أمام طلاب جامعة هارفرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشخص ساذج، يثق في معلومات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "المغلوطة".

واعتبر تيلرسون الخميس أن الحكومة الاسرائيلية لا تتورع عن إغراق واشنطن بـ"المعلومات المغلوطة" لتحقيق ما تريده، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تمكن مرارا من "خداع" الرئيس دونالد ترامب عبر تزويده بـ"معلومات مغلوطة".

وقال تيلرسون، بحسب ما نقلت صحيفة الجامعة العريقة، "لقد قام الإسرائيليون بذلك مع الرئيس مرات عدة لإقناعه بمقولة ’نحن اللطفاء وهم الأشرار‘. وفي كل مرة كنا نقول للرئيس ’لقد خدعوك‘". وتابع تيلرسون قائلا "يزعجني أن يقوم حليف قريب منا إلى هذا الحد، ومهم بالنسبة إلينا بالتصرف بهذه الطريقة".

وأعرب وزير الخارجية السابق مرة جديدة عن خيبة أمله لإبعاده عن ملف النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي سلمه ترامب إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

وواصل ترامب مهاجمة تيلرسون حتى بعدما طرده من الخارجية، واصفا إياه بشتى النعوت، حيث نعته بـ"الأحمق وغير الذكي كفاية لتسلم وزارة الخارجية"، بل وصل به الأمر إلى حد القول عن تيلرسون إنه "لا يملك القدرات العقلية اللازمة (...) وكان علي إبعاده قبل ذلك".

وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها تيلرسون الرئيس ترامب الذي كان قد أقاله عام 2018، إذ كثف التصريحات التي تعطي عن ترامب صورة الشخص "غير المنضبط الذي لا يحب القراءة"، والذي ينحو دائما نحو "خرق القانون" لتحقيق ما يريده.

فرانس24/ أ ف ب