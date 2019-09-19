إسرائيل: نتانياهو يدعو غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أ ف ب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصمه الرئيسي قائد الجيش السابق بيني غانتس لتشكيل ائتلاف موسع معه. وقال نتانياهو إن نتائج الانتخابات العامة التي جرت الأحد لن تسمح بتشكيل حكومة يمينية لذلك يدعو خصمه إلى تكوين حكومة وحدة وطنية.

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا حادا بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا.

وقال نتانياهو "دعوت خلال الانتخابات إلى تشكيل حكومة يمينية لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن ذلك غير ممكن". وأضاف "دعوت غانتس اليوم إلى تشكيل "حكومة وحدة واسعة".

ولم يرد غانتس بعد على دعوة نتانياهو لكنه كان قد دعا مرارا إلى حكومة وحدة.

وقال نتانياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".

وتشكل دعوة نتانياهو تطورا كبيرا بعد الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء وقد لا تسمح له بالبقاء فيمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ 13 عاما.

وقال نتانياهو "دعوت خلال الانتخابات إلى تشكيل حكومة يمينية لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن ذلك غير ممكن". وأضاف "دعوت غانتس اليوم إلى تشكيل "حكومة وحدة واسعة".

ومن غير الواضح ما إذا كان غانتس سيقبل أن يشكل حكومة وحدة مع نتانياهو الذي يواجه تهم فساد محتملة في الأسابيع المقبلة.

فرانس24/أ ف ب