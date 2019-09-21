واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات

أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية. من جهته، أعلن الرئيس دونالد ترامب تشديد العقوبات على إيران لتصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" التي تفرض على دولة ما.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين قبل أسبوع، فيما شدد دونالد ترامب العقوبات على إيران لتصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" التي تفرض ضد دولة.

ومُذكرا بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو/حزيران بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة إن هجوم 14 سبتمبر/أيلول على منشأتين نفطيتين سعوديتين "يشكل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني".

للمزيد- أرامكو تعيد تشغيل خط أنابيب استهدفه هجوم للحوثيين بطائرات مسيرة

وأضاف إسبر: "منعا لمزيد من التصعيد، طلبت السعودية مساعدة دولية لحماية البنية التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة مساعدة" أيضا. وأوضح أنه استجابة لهذين الطلبين "وافق الرئيس على نشر قوات أمريكية ستكون دفاعية بطبيعتها وتركز بشكل أساسي على سلاح الجو والدفاع الصاروخي".

وعن عدد القوات ونوع المعدات التي سترسل، أوضح رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد في مؤتمر صحافي في البنتاغون أن الجنود الذين سيتم إرسالهم في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف.

وكان ترامب قد جمع بعد ظهر الجمعة فريقه للأمن القومي مع وزير خارجيته مايك بومبيو ووزير دفاعه للبحث في مختلف الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، للرد على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتي نفط سعوديتين وحملت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك.

للمزيد- السعودية: هل الشرايين الحيوية في خطر؟

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي: "فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى". بدوره، أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن الأمر يتعلق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي". وأضاف "هذا يعني أنه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب".

من جهته، اعتبر حاكم المصرف المركزي الإيراني أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك الجمعة تُظهر "قلة حيلة" واشنطن، بحسب ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وكرر بومبيو في بيان أنّ "كل الأدلة تشير إلى إيران، وإلى إيران وحدها" بصفتها الجهة المسؤولة عن الهجمات على السعودية والتي رأى فيها "عدوانا متطورا في تخطيطه، وقحا في تنفيذه".

-"الحلّ الأسهل"-

وقال الرئيس الأمريكي محذرا إيران "لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعدادا" من الولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية "وسيكون ذلك الحل الأسهل بالنسبة إلي".

وأكد ترامب أن "ضرب 15 موقعا كبيرا في إيران (...) لا يحتاج أكثر من دقيقة (...) وسيشكل يوما بالغ السوء لإيران". بيد أنه أضاف "لكن ليس هذا ما أفضله".

فرانس24/ أ ف ب