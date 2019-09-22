إيران: حسن روحاني يحذر من تفاقم "غياب الأمن" في حال وجود قوات أجنبية في الخليج

أ ف ب

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في بداية عرض عسكري في طهران من تفاقم "غياب الأمن"في حال وجود قوات أجنبية في الخليج، وذلك ردا على إعلان واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأكد أن طهران ستقدم خطة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح الثلاثاء لضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.

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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في بداية عرض عسكري في طهران أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن".

وردا على إعلان واشنطن (الجمعة) إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قال روحاني إن إيران "ستقدم خطة" خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح الثلاثاء في نيويورك تسمى "الأمل" للتعاون من أجل ضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.

وأضاف قائلا في الخطاب الذي بثه التلفزيون الحكومي مباشرة إن "وجودكم جلب دائما المعاناة والمصائب إلى المنطقة"، متوجها بذلك إلى "الذين يريدون تحميل إيران مسؤولية" مشاكل المنطقة. وتابع "بقدر ما تبقون بعيدين عن منطقتنا، بقدر ما ستكون أكثر أمنا".

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وأكد الرئيس الإيراني: "من وجهة نظرنا أمن الخليج الفارسي يأتي من الداخل. أمن الخليج الفارسي ينمو من الداخل، وأمن مضيق هرمز ينمو من الداخل"، مؤكدا أن "القوات الأجنبية هي مصدر المشكلة وغياب الأمن لشعبنا وللمنطقة".

وقال إن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" إلى دول المنطقة.

وفي إشارة إلى الدول العربية الخليجية التي تشهد علاقاتها مع إيرن توترا، وخصوصا الإمارات والسعودية، قال روحاني "نحن مستعدون لتناسي أخطائهم السابقة لأن الوضع يتمثل اليوم بأن أعداء الإسلام والمنطقة، أي أميركا والصهيونية، يريدون استخدام انقسامات--نا بشكل سيء".

فرانس24 / أ ف ب