مصر: تجمع لأحزاب المعارضة يدعو لحوار وطني من أجل بحث الأزمة في البلاد

دعا تجمع لأحزاب معارضة في مصر الاثنين السلطات إلى حوار وطني من أجل بحث الأزمة التي تشهدها البلاد بعد أيام من مظاهرات شهدتها مناطق مختلفة في مصر تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل. وأكدت الحركة في بيان نشرته على فيس بوك، على "ضرورة تجنيب البلاد صداما بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام".

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دعت "الحركة المدنية الديمقراطية"، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة، إلى حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة وإطلاق الحريات. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من مظاهرات نادرة طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل الجمعة والسبت.

وشهدت مناطق مختلفة من مصر مظاهرات، على خلفية قمع لكل أنواع المعارضة في مصر واتهامات بالفساد موجهة إلى السلطات ووضع معيشي صعب.

وكانت هذه الأحزاب بين الأكثر نشاطا على الساحة السياسية قبل تولي السيسي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، لكن حركتها تراجعت إلى حد كبير في ظل حملة قمع كل أنواع المعارضة في عهد السيسي.

ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن "الحركة المدنية الديمقراطية" "المصري الديمقراطي الاجتماعي" (يسار وسط) و"تيار الكرامة" (ناصري) و"الدستور" (ليبرالي) و"التحالف الشعبي الديمقراطي" (يسار) وحزب "الإصلاح والتنمية" (ليبرالي).

وفي بيان نشرته الحركة على صفحتها على موقع "فيس بوك"، قالت إنها "تدعو إلى حوار وطنى مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل"، مشددة على أنها تتوجه بهذه الدعوة إلى "كل القوى الديمقراطية وللسلطات وكل الشعب".

ودعت إلى البحث في كل جوانب الأزمة "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي". وأكدت على "ضرورة تجنيب البلاد صداما بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام".

وأوقفت الشرطة خلال الشهور الأخيرة عددا من قيادات هذه الأحزاب ووجهت إليهم اتهامات عدة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف تنظيم إرهابي".

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة الجمعة مظاهرات عملت القوى الأمنية على تفريقها. وهتف خلالها المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وحملوا لافتات حملت العبارة نفسها. وتلتها السبت مظاهرات محدودة أيضا في السويس.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرصد أعداد الموقوفين الذين يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة، أنه تم توقيف أكثر من 500 شخص منذ الجمعة.

ويتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات كثيفة للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي أطلقها المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي.

مطالب الحركة

وطرح بيان الحركة المدنية الديمقراطية مجموعة من المطالب "التي يمكن أن يطورها الحوار" أبرزها "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية"، و"إصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي".

ومن المطالب أيضا "رفع الحجب عن المواقع الإعلامية المحظورة" و"رفع كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقل واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية واستقلال الجامعات وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي".

كما طالبت الحركة بـ"فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه".

وبدأ محمد علي منذ أسابيع نشر أشرطة فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تناقلها بشكل كثيف، يتهم فيها الرئيس والجيش المصريين بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية.

فرانس24/ أ ف ب