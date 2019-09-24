مصر: السجن المؤبد لرجل خطف طائرة وحول وجهتها إلى قبرص عام 2016

أ ف ب

حكم بالسجن المؤبد على رجل مصري خطف طائرة عام 2016 وتوجه بها إلى قبرص مهددا بتفجير حزام ناسف مزيف. ووجهت إلى المدعو سيف الدين مصطفى تهم تشمل استخدام الترويع والتهديد للسيطرة على طائرة وخطف ركابها من أجل غرض إرهابي وله الحق في الاستئناف خلال 60 يوما.

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أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد على رجل مصري خطف طائرة وتوجه بها إلى قبرص في 2016 مستخدما حزاما ناسفا مزيفا.

ووفق مصدر قضائي أن الاتهامات شملت استخدام الترويع والتهديد للسيطرة على طائرة وخطف ركابها من أجل غرض إرهابي. ولسيف الدين مصطفى الحق في الاستئناف خلال 60 يوما.

ويذكر أن مصطفى سيطر في مارس/آذار 2016 على رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 72 راكبا فضلا عن الطاقم وأمر قائدها بالهبوط في مطار لارنكا القبرصي. وتمكن مصطفى من السيطرة على الطائرة بأن أشهر لمضيفيها ما بدا أنه حزام محشو بأسلاك بلاستيكية وجهاز تحكم عن بعد. ثم طلب إطلاق سراح السجينات المحتجزات في مصر وأن يتصل بزوجته القبرصية السابقة.

واستسلم للسلطات القبرصية بعد نحو ست ساعات من الهبوط، عقب إفراجه تدريجيا عن جميع الركاب والطاقم سالمين. وسلمته السلطات القبرصية للقاهرة بعد أن أجازت محكمة تسليمه.

وكانت محاكم قبرصية قد نظرت منذ 2016 في طعون على تسليم الرجل البالغ من العمر 61 عاما إلى القاهرة، لكنها رفضت ادعاءه بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في مصر.

فرانس24/ رويترز