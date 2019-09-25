الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

أ ف ب/ أرشيف

بعد المباحثات الطويلة الناجمة عن نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل، أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء تكليفه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

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أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد.

وقال ريفلين لنتانياهو أمام الصحافيين "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".

وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.

نتانياهو يجدد دعوته لبيني غانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة

وفور قبول نتانياهو لتكليف الرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيل الحكومة، جدد رئيس الوزراء دعوته لمنافسه غانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة بعدما كلفه رئيس الدولة تشكيل حكومة جديدة منبثقة من الانتخابات التشريعية، وفقا لما صرح به الأربعاء أمام الصحافيين.

غانتس يرفض عرض نتانياهو

من جهته، أكد غانتس رفضه عرض نتانياهو بالانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمهدد بتوجيه اتهام إليه في قضايا فساد.

وكتب غانتس على صفحته على فيس بوك "أن حزب ابيض أزرق الذي أترأسه لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قراراً اتهاميا خطيرا"، في إشارة إلى نتانياهو.

فرانس24/ أ ف ب