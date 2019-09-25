أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز"

رائد الفضاء الإماراتي هزاع علي المنصوري على متن مركبة الفضاء سويوز قبل انطلاقها، 25 سبتمبر/ أيلول 2019.

انطلقت الأربعاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان مركبة الفضاء "سويوز" حاملة على متنها ثلاثة رواد فضاء، بينهم هزاع علي المنصوري، أول إماراتي يُرسل في مهمة إلى الفضاء، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

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أقلعت مركبة الفضاء "سويوز" في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، بينهم هزاع علي المنصوري، أول إماراتي يُرسل في مهمة إلى الفضاء.

وانطلقت المركبة التي تنقل على متنها هزاع المنصوري والأمريكية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، من دون مشاكل تذكر، من سهوب كازاخستان عند الساعة 13:57 بتوقيت غرينيتش، بحسب المشاهد التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكومس".

ويتوقع أن تستغرق الرحلة حوالى ست ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

فرانس24/ أ ف ب