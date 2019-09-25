مراسل فرانس24: توقيف أساتذة جامعيين في القاهرة بينهم حسن نافعة وحازم حسني

صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

أوقفت السلطات المصرية الأربعاء عددا من أساتذة الجامعات بينهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني وفق ما أكد مراسل فرانس24 تامر عز الدين الذي أشار إلى عدم اتضاح الاتهامات بحق الأكاديميين الذين يعرفان بانتقادهما للنظام. وتأتي هذه العملية قبل يومين من مظاهرات دعا إليها رجل الأعمال المقيم في إسبانيا محمد علي. ونقل عز الدين عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الموقوفين في خضم مظاهرات الأسبوع الماضي ضد السيسي وصل حتى الآن إلى نحو 1200 ووجهت لبعضهم تهم التعاون مع نظام إرهابي والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة.