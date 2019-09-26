حريق كبير في مصنع كيميائي بشمال غرب فرنسا والسلطات تحذر من خطر تلوث نهر السين

أ ف ب

شب حريق كبير صباح الخميس في مصنع كيميائي بمدينة روان، شمال غرب فرنسا، وصف بالخطير. وينتج هذا المصنع، "لوبريزول"، بشكل أساسي مواد تشحيم. وفي إجراء احتياطي، طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم، فيما أكد وزير الداخلية كريستوف كاستنير أنه "لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد في وجود خطر مرتبط بالدخان" الناتج عن الحريق المتواصل.

إعلان اقرأ المزيد

شب حريق كبير في مصنع كيميائي بمدينة روان، شمال غرب فرنسا، صباح الخميس وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم كإجراء احتياطي.

وبدأ الحريق ليلا في مصنع "لوبريزول" الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم بدون أن تسجل إصابات، وقد صنف الموقع بأنه "شديد الخطورة".

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الحريق، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات. بدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير لإذاعة "أر تي أل" أنه "لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد في وجود خطر مرتبط بالدخان" الناتج عن الحريق المتواصل.

حذر

وأبلغت فرق الإغاثة نحو الساعة 00,40 ت غ بالحادث، وفق إدارة منطقة النورماندي، وأنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان.

وقال وزير الداخلية "لا داعي للهلع لكن يجب أن نلتزم الحذر الشديد"، موضحا إنه "من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فورا...تفاديا لأي هلع".

وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة.

وأكد كاستنير "لا يوجد أي عنصر يدفعني للاعتقاد والقول إنه يجب إغلاق المنطقة"، مضيفا "نقوم بكل التحليلات الضرورية في هذه الأثناء. لا داعي للقلق".

ويتم العمل على السيطرة على الحريق من قبل 150 عنصر إطفاء.

خوف من خطر تلوث نهر السين

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، حذرت السلطات الفرنسية من "خطر تلوث" نهر السين بسبب هذا الحريق. وقال محافظ مقاطعة "سين ماريتيم" بيار أندريه دوران لصحافيين: "ما زلنا نكافح الحريق مع احتمال أن ينتشر التلوث في نهر السين بسبب فيضان أحواض التخزين".

ويمر نهر السين في باريس قبل أن يعبر روان ويصب في بحر المانش عند مرفأ هافر.

فرانس24/ رويترز/ أف ب