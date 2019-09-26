محمد بن سلمان عن اغتيال خاشقجي: "تُلقى علي المسؤولية لأن الجريمة حدثت في عهدي"

نشرت شبكة تلفزيونية أمريكية الخميس مقتطفات لمقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال فيها إنه يتم تحميله مسؤولية جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لأن الاغتيال وقع في عهده. وستنشر المقابلة الكاملة ضمن وثائقي يتناول حياة الأمير الشاب الذي يقود تغييرات غير مسبوقة في المملكة.

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اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نشرتها الخميس شبكة تلفزيونية أمريكية، أن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه بموقع من يتحمل المسؤولية، مشددا على أن الجريمة تمت من دون علمه.

ونشرت "پي بي إس" بعض المقتطفات من تصريحات أدلى بها بن سلمان (34 عاما) وستعرض كاملة ضمن وثائقي يتناول فترات من حياته، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لمرور سنة على مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الأمير محمد في تصريحاته، بحسب ما ورد في المقتطفات، "لقد حدثت في عهدي... تُلقى علي المسؤولية لأنها حدثت في عهدي". لكنه شدد على أن الجريمة وقعت من دون علمه.

وأفادت الشبكة التلفزيونية بأن ولي العهد السعودي تحدث إلى أحد مراسليها في ديسمبر/كانون الأول 2018 أي بعد شهرين من اغتيال خاشقجي، وأنها ستنشر حوارا معه للمرة الأولى. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت المقتطفات المنشورة تعود إلى تلك الفترة أم أنها صورت في تاريخ آخر.

وردا عن سؤال حول قدرة أشخاص على استخدام طائرة تابعة للحكومة السعودية للسفر بها إلى إسطنبول من دون علمه، قال "لدي مسؤولون، وزراء يتابعون الأمور، لديهم السلطة للقيام بذلك".

وتحاكم المملكة السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. ويواجه خمسة من هؤلاء عقوبة الإعدام.

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وأثارت قضية خاشقجي ردود فعل دولية منددة أضرت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل خاص.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت مقررة لدى الأمم المتحدة في تقرير أن هناك أدلة كافية تربط ولي العهد بقتل الصحافي، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير في الخارج. وردت السعودية باعتبار أن تقرير المقررة يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

فرانس24/ أ ف ب