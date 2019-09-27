واشنطن تعلن نشر 200 جندي وصواريخ باتريوت في السعودية للمرة الأولى منذ 16 عاما

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إرسال 200 جندي إلى السعودية، بالإضافة إلى نشر صواريخ باتريوت في المملكة، للمرة الأولى منذ عام 2003. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الرياض وطهران، إثر اتهام السعودية لإيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في وقت سابق من الشهر الجاري.

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الخميس إنها سترسل 200 جندي وتنشر عددا من صواريخ باتريوت إلى السعودية لتعزيز الدفاع الجوي في المملكة، وذلك وسط تزايد التوتر في المنطقة بين الرياض وطهران، خاصة بعد اتهامات لإيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لأرامكو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن "هذا الانتشار سيعزز الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية".

وأضاف هوفمان "من المهم الإشارة إلى أن هذه التدابير تظهر التزامنا تجاه شركائنا الإقليميين وتجاه أمن الشرق الأوسط واستقراره".

ويوم الجمعة الماضي أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بعد الهجمات على أرامكو، في قرار سارعت الرياض للترحيب به.

وسيكون هذا أول انتشار من نوعه منذ 2003 حين انسحبت القوات الأمريكية من السعودية بعدما ظلت في المملكة 12 عاما، أي منذ احتلال القوات العراقية للكويت وحتى غزو العراق في 2003.

فرانس 24/ أ ف ب