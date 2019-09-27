السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها

أ ف ب

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية أحمد الخطيب الجمعة أن المملكة ستُصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها. وأوضح الخطيب أن الرياض ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة، مشيرا إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء "ملابس محتشمة".

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أعلنت السعودية الجمعة على لسان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب أنها ستُصدر للمرة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحية، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تنويع اقتصادها المعتمد حاليا على النفط.

وقال أحمد الخطيب إن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب "لحظة تاريخية لبلادنا"، فيما نقلت "بلومبرغ نيوز" عنه قوله إن هذه التأشيرات ستُقدم عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أن المملكة ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء "ملابس محتشمة".

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وتُحاول السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو/حزيران 2017 تقديم صورة أكثر انفتاحا وتحررا. وقد أجرت المملكة تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات اقتصادية، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وإعادة فتح دور السينما.

ويُعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهم أسس رؤية 2030، وهي خطة طموحة طرحها ولي العهد لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وفي آب/أغسطس 2017، أعلنت الرياض عن مشروع كلفته مليارات الدولارات لتحويل 50 جزيرة ومواقع طبيعية خلابة أخرى على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة.

فرانس24/ أ ف ب