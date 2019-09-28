الحكومة العراقية تقرر فتح الحدود البرية مع سوريا بدءا من الإثنين

أعلنت الحكومة العراقية أنها قررت فتح الحدود البرية مع سوريا بدءا من الإثنين. وأكد أحد المسؤولين في بغداد الجمعة "جهوزية" المعبر الحدودي "القائم" "لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

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قررت بغداد فتح الحدود البرية مع سوريا ابتداء من الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو ما اعتبر مؤشر على تطبيع العلاقات بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الوكالة يوم الجمعة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي، أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم.

ومدينة القائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية، والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي.

وكانت الحكومة العراقية دعت في الآونة الأخيرة إلى إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد تعليقها في عام 2011، بسبب قمع الاحتجاجات في بدايتها.

فرانس24 / رويترز