اندلاع حريق في محطة تابعة لـ"قطار الحرمين" بمدينة جدة في السعودية

محطة قطار الحرمين السريع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة، 18 سبتمبر/أيلول 2018.

اندلع صباح الأحد حريق في محطة قطار الحرمين السريع الواقعة بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية في السعودية، وفقا لما صرح به الدفاع المدني السعودي. ولم تسجل أية إصابات حتى الآن، بينما تجرى عمليات الإطفاء. ويذكر أن تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين، الذي تم افتتاحه أيلول الماضي، بلغت 6,7 مليار يورو (7,3 مليار دولار).

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اندلع حريق الأحد في محطة تابعة لقطار الحرمين السريع في مدينة جدة السعودية، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.

وقالت إمارة مكة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "الدفاع المدني في جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية... دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وكان قطار الحرمين السريع قد افتتح العام الماضي للربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة.

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ونشرت إمارة مكة شريطا مصورا تظهر فيه أعمدة من الدخان تتصاعد من داخل مبنى.

ومن جهتها، قالت إدارة مشروع قطار الحرمين إن الحريق وقع "حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح في 2018 "قطار الحرمين"، في مشروع يصفه مسؤولون سعوديون بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة.

ويقطع قطار الحرمين 450 كلم بين مكة والمدينة المنورة عبر مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر، وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6,7 مليار يورو (7,3 مليار دولار) وافتتح المشروع في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ووقعت الرياض في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديدية وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.

وتعزز المملكة من إنفاقها على البنى التحتية وتوسع شبكتها للسكك الحديدية، بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22,5 مليار دولار لا يزال قيد التنفيذ في الرياض، فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.

فرانس24/ رويترز