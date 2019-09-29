وزارة الدفاع التركية تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر على الحدود مع سوريا

امرأة في مخيم أطمة للنازحين بالقرب من الحدود السورية التركية، سوريا 25 سبتمبر/أيلول 2019.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أن القوات الجوية التركية أسقطت طائرة مسيرة مجهولة المصدر على الحدود السورية بعدما اخترقت الأجواء التركية ست مرات.

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أسقطت القوات الجوية التركية طائرة مسيرة مجهولة المصدر على الحدود السورية بعدما اخترقت الأجواء التركية ستة مرات، وفق ما قالت وزارة الدفاع التركية الأحد.

وكتبت الوزارة على تويتر "أسقطت طائرتين (تركيتين) من نوع أف 16 طائرة بدون طيار اخترقت أجواءنا ست مرات"، موضحة أن الطائرتين التركيتين انطلقتا من قاعدة إنجيرليك الجوية، كما أرفقت التغريدة بصور للطائرة المسيرة مع التأكيد أن مصدرها لا يزال مجهولا. موضحة أنها دمرتها عند الساعة 13:24 (10:24 ت غ).

وعثرت قوات من الدرك التركي على "حطام الطائرة في قاعدة تشيلديروبا" في محافظة كيليس، وفق الوزارة.

وفي عام 2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 24"، على الحدود التركية السورية، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين موسكو وأنقرة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوة حينها بأنها "طعنة في الظهر". لكن العلاقات تحسنت بعد ذلك بين البلدين من أجل العمل معا حول النزاع السوري.

وتدعم تركيا جماعات معارضة في سوريا تريد إسقاط الرئيس بشار الأسد، فيما تدعم روسيا دمشق.

فرانس24/ أ ف ب