الأمير محمد بن سلمان: "الحرب بين السعودية وإيران ستكون كارثية على اقتصاد العالم"

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة سي بي سي. 29 سبتمبر/أيلول 2019.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحرب مع إيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي وإنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات بين المملكة وطهران، وذلك خلال مقابلة بثت الأحد على قناة "سي بي إس" الأمريكية، تناولت أيضا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/أيلول واتهمت إيران بالوقوف وراءه.

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اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت الأحد أن الحرب مع إيران ستدمر اقتصاد العالم وأنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات معها.

وصرح الأمير الشاب الذي يقود سلسلة إصلاحات غير مسبوقة في المملكة، لبرنامج "60 دقيقة" الذي بثته قناة "سي بي إس" الأمريكية "إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية".

كما قال ولي العهد السعودي "ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط بشكل لا يمكن تصوره" لتبلغ "أرقاما عالية لم نشهدها في حياتنا".

واعتبر بن سلمان أن الحرب بين السعودية وإيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي. قائلا "إن المنطقة تمثل نحو 30 بالمئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20 بالمئة من الممرات التجارية العالمية، ونحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة".

وتابع الأمير السعودي "هذا يعني انهيارا كليا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب". مشيرا إلى أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو في 14 سبتمبر/أيلول، وحملت بلاده وواشنطن إيران مسؤوليته، لا معنى له.

كما قال بن سلمان عن هجوم أرامكو إنه "لا يوجد هدف إستراتيجي. الأحمق فقط قد يقدم على مهاجمة خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. الهدف الإستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه".

فرانس24/ أ ف ب