الصليب الأحمر: الحوثيون يطلقون سراح 290 أسيرا

أ ف ب

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق الحوثيين سراح 290 أسيرا لديهم، من بينهم 42 شخصا نجوا من قصف جوي قام به التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد مركز احتجاز بمحافظة ذمار اليمنية في أغسطس/آب الماضي. ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار الذي يأتي في إطار اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد العام الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

أطلق الحوثيون في اليمن الاثنين سراح 290 أسيرا لديهم، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، بينهم 42 نجوا من قصف للتحالف الذي تقوده الرياض استهدف مركز احتجاز الشهر الماضي.

وأفادت اللجنة الدولية "جرى اليوم الإفراج عن 290 محتجزا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانا للاحتجاز في محافظة ذمار".

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان بمبادرة الحوثيين التي تأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد العام الماضي.

وقال غريفيث "آمل أن تتبع هذه الخطوة المزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع من تم احتجازهم على خلفية الصراع، استنادا إلى اتفاقية ستوكهولم". ودعا المبعوث الأممي "جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة نص على هدنة في مدينة الحديدة الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وتبادل الأسرى بالإضافة إلى اتفاق بشأن مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

ويأتي الإعلان عن إطلاق سراح الأسرى الاثنين بعد إعلان الحوثيين في نهاية الأسبوع أنهم أسروا المئات من عناصر القوات الموالية للحكومة.

وقبيل إعلان الصليب الأحمر، أفاد الحوثيون في صنعاء عن عزمهم إطلاق سراح 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين.

فرانس24/ أ ف ب