نجل جمال خاشقجي يرفض استغلال قضية مقتل والده "للنيل" من السعودية

عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، دافع صلاح خاشقجي نجل الصحافي الراحل، في تغريدة عبر تويتر، عن سلطات بلاده، مؤكدا ثقته المطلقة في قضاء المملكة ورفضه لكل محاولات "استغلال القضية للنيل من السعودية".

إعلان اقرأ المزيد

دافع صلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، الثلاثاء عن السلطات في المملكة العربية السعودية، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل والده، رافضا محاولات "استغلال" القضية "للنيل" من السعودية.

للمزيد - خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي: "أريد أن أعرف من أعطى الأمر بقتل جمال"

ولقد قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على أيدي سعوديين قدموا خصيصا من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة. ولم يعثر على جسده بعد.

وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم احتمال إصدار عقوبة الإعدام بحقهم.

وفي تغريدة عبر تويتر، كتب صلاح خاشقجي "لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته".

وتابع "عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي"، مضيفا "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وكان خاشقجي يكتب مقالات ناقدة لسياسة بلاده في صحيفة "واشنطن بوست".

وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومحققة مستقلة تابعة للأمم المتحدة وجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجريمة، وهو ما نفته المملكة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي أن أبناء خاشقجي تسلموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعودية. وأشارت إلى أن تلك المنازل تقع في جدة غرب السعودية، في مجمع سكني واحد، وتبلغ قيمة كل منها أربعة ملايين دولار.

من جهتها، نفت عائلة الصحافي وجود أي "تسوية" مع السلطات السعودية.

فرانس 24/ أ ف ب