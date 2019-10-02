العراق: قوات الأمن تطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرات جديدة

أ ف ب

أطلقت قوات الأمن العراقية الأربعاء الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرة جديدة في بغداد. وقتل ثلاثة أشخاص الثلاثاء في مظاهرة شهدتها العاصمة العراقية. ودعا الرئيس برهم صالح إلى ضبط النفس، فيما حملت الحكومة مسؤولية أعمال العنف إلى "مندسين".

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أطلقت قوات الأمن العراقية الأربعاء الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين في بغداد، واستخدمت الرصاص الحي في مظاهرتين بحي الشعب شمال العاصمة، وحي الزعفرانية جنوبا.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس بعد تظاهرات الثلاثاء التي أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين، فيما حملت الحكومة مسؤولية أعمال العنف إلى "مندسين".

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي.

يعاني العراق الذي أنهكته الحروب من انقطاع مزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وقد أعادت السلطات العراقية مؤخرا افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين. وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية.

فرانس24/ أ ف ب