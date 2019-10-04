الرياض ترى عرض الحوثيين الداعي إلى التهدئة "إيجابيا"

أسرى يعانقون أقاربهم بعد إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين بصنعاء، 30 سبتمبر/ أيلول 2019.

دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الجمعة إلى تطبيق اقتراح الحوثيين الرامي إلى تهدئة الأوضاع، كما أكد أن بلاده تنظر بـ"إيجابية" إلى العرض.

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الرياض تنظر بـ"إيجابية" إلى عرض الحوثيين في اليمن بشأن التهدئة داعيا إلى تطبيقه. وتقود المملكة منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المدعومين من إيران.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، بحسب المنظمات الإنسانية، وترك اليمن في مواجهة ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال الأمير خالد في تصريحات نشرت على حسابه في تويتر إن "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي".

التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك سيدي سمو ولي العهد حفظه الله. Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 4, 2019

وفي 21 أيلول/سبتمبر، أعلن الحوثيون أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض. وكرروا عرضهم لاحقا بالرغم من تواصل غارات التحالف.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد أن الرياض ستراقب مدى جدية تطبيق التهدئة، موضحا "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها".

والاثنين، أفرج الحوثيون عن 290 أسيرا في خطوة جاءت في إطار تنفيذ بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد العام الماضي.

النظام الإيراني "يستغل" الوضع في اليمن

واتّهم الأمير خالد النظام الإيراني بـ"استغلال" الوضع في اليمن "تهربا من مسؤولية أعماله الإرهابية".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين في السعودية في 14 سبتمبر/أيلول، وتسببت بخفض الإنتاج السعودي بشكل مؤقت بمقدار النصف.

لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بالوقوف وراء الهجمات، وهو ما نفته طهران.

فرانس24/ أ ف ب