العراق: سقوط قتلى إثر تجدد المواجهات الدامية بين المتظاهرين والشرطة لليوم الخامس على التوالي

متظاهرون يتجمعون في احتجاج خلال حظر التجول في بغداد، العراق، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أعلنت مصادر طبية وعناصر من الشرطة السبت سقوط خمسة قتلى في بغداد إثر تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية، مما يزيد من حصيلة القتلى التي تخطت المئة في غضون خمسة أيام فقط من الاحتجاجات.

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قالت الشرطة ومصادر طبية السبت إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك بعد أيام من العنف خلال مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق.

كما أفاد مصورو ومراسلو وكالة الأنباء الفرنسية كذلك عن سماع دوي إطلاق الرصاص الحي في بغداد حيث تجمع المتظاهرون في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير التي باتت نقطة انطلاق المظاهرات التي بدأت بالمطالبة بتوفير الكهرباء والماء ومحاربة البطالة والفساد وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.

وخرج متظاهرون كذلك لليوم الخامس إلى الشوارع في مدينتي الديوانية والناصرية جنوب العاصمة العراقية بشكل خاص.

طلب مقتدى الصدر قلب موازين المعادلة

وأدى تبني الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مطلب استقالة الحكومة الجمعة إلى قلب الطاولة في عملية قد تغير المعادلة، لا سيما وأنه يتزعم أكبر كتلة في مجلس النواب (54 مقعدا).

وينتظر ما سيقوم به من مقتدى الصدر خطوات مقبلة، فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية في الشارع، على الرغم من رفض المتظاهرين تسييس الحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية.

وأسفرت أربعة أيام من المظاهرات والصدامات في العاصمة والمحافظات الجنوبية عن مقتل 94 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف بجروح غالبيتهم من المتظاهرين، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وأوضحت هذه الهيئة الحكومية أن 55 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحا مصابين بالرصاص.

وكان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة من بعد ظهر السبت من أجل النظر في مطالب المتظاهرين لكنها لم تعقد بعد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.

وأخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعيا إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي تضم وزراء من تياره، بهدف تجنب "إراقة مزيد من الدماء"، ودعا إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومساء الجمعة، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الوفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن "سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين".

وتطالب السلطات المتظاهرين منحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد.

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وما ينتظره المتظاهرون حاليا هو "تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد"، بحسب ما أكد المحلل الأمني سرمد البياتي.

وصباح السبت أعادت المحال التجارية فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة.

وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلفات حرق الإطارات في الشوارع، بحسب ما لاحظ مراسل من وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان جليا الجمعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، على غرار الطماطم التي تضاعف سعرها ثلاث مرات ليصل إلى ثلاثة آلاف دينار (دولارين ونصف).

وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها المظاهرات الثلاثاء، انتشارا أمنيا كثيفا مع نشر آليات مدرعة.

وبالنسبة إلى السكان، فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لا تزال قائمة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز