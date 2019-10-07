مباحثات عسكرية إماراتية سعودية على خلفية عرض التهدئة في اليمن

أ ف ب / أرشيف

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التنسيق العسكري بين المملكة والإمارات، الأحد في أبوظبي. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إبداء الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن.

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بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد في أبوظبي التنسيق العسكري بين المملكة والإمارات، ، كما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الإماراتية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إبداء الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب وزير الدفاع السعودي في قصره في العاصمة الإماراتية مساء الأحد، وبحث المسؤولان "التعاون الإستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية". كما تطرقا إلى "التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها".

وقد أعلن الحوثيون في 20 أيلول/سبتمبر أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض، مؤكدين تعليق مهاجمة المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الأمير خالد في تصريحات نشرت على حسابه في تويتر الجمعة الماضي إن "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي".

وتقود المملكة منذ 2015 تحالفا عسكريا في اليمن بمشاركة الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة.

فرانس24/ أ ف ب