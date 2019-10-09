تركيا تعلن شن هجوم بري في إطار عمليتها العسكرية في سوريا وسط تنديد دولي

أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء. ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.

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ذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة الأنباء الفرنسية أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/cmTlbxfnHG T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

في المقابل، أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، ليل الأربعاء تصدي مقاتليه لهجوم بري شنته القوات التركية في شمال سوريا.

وقال المسؤول الإعلامي مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إن "قوات سوريا الديمقراطية في تل أبيض تصدت لهجوم القوات التركية البري"، مضيفا "ليس هناك أي تقدم حتى الآن". وجاء ذلك بعيد إعلان تركيا بدء هجومها البري بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توغل القوات التركية في قرى غرب تل أبيض.

حساب مصطفى بالي على تويتر Ground attack by Turkish forces has been repelled by SDF fighters in Til Abyad. No advance as of now. Mustafa Bali (@mustefabali) October 9, 2019

وقتل 15 شخصا، بينهم ثمانية مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية والمرصد السوري عن بدء حركة نزوح مع إطلاق العملية التركية. وتحدث المرصد عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مناطق لا يشملها القصف التركي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب قدمته بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

إدانة دولية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة". وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم". وقال في بيان إن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وعبر ترامب عن أمله في أن يتصرف أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان.

وأعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع غاليا جدا" ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.

من جهته، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سوريا"، قائلا إنها "يجب أن تتوقف". كما أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان أن بلادها تدين "بشدة" الهجوم التركي الذي بدأ الأربعاء وستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

ما مدى قدرة الجيش التركي على التوغل بريا في سوريا؟

هذا وصرح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الأربعاء أنه استدعى السفير التركي لإدانة هجوم أنقرة على القوات الكردية في شمال سوريا.

ونددت الحكومة الألمانية بـ"أشد العبارات" بالهجوم التركي معتبرة أنه "يخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر وعودة" تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا الأربعاء إلى ممارسة "ضبط النفس" في عمليتها ضد القوات الكردية في سوريا، محذرا من أن تكون المعركة ضد الجهاديين عرضة للخطر.

إدانة عربية

أدانت السعودية مساء الأربعاء ما اعتبرته "عدوانا" تركيا على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، محذرة من أن الهجوم يهدد أمن المنطقة ويقوض جهود محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما أدانت الإمارات "العدوان العسكري التركي على سوريا"، معتبرة أنه "يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة وتدخلاً صارخا في الشأن العربي".

ونددت مصر بالهجوم التركي وقالت إنه "يهدد الأمن والسلم الدوليين". وأفاد بيان للخارجية المصرية أن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة.. بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم التركي.

فرانس24/ أ ف ب