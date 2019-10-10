ريبورتاج

ريبورتاج: مدرسة تعليم السباحة في غزة تفتح أبوابها لذوي الاحتياجات الخاصة

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.

استطاعت أول مدرسة في قطاع غزة لتعليم السباحة والغوص ومهارات الإنقاذ والإسعاف البحري، والتي تقدم تدريبات مختلفة للنساء والأطفال، أن تدشن قسما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة، يوسف من بين هؤلاء الذين تدربوا فيه. ويقول الأخير إنه لم يكن سهلا أن يتجاوز فكرة اختلافه عن الآخرين، سواء في المراحل الدراسية وحتى في الحياة العامة، ولكنه أثبت قلب التوقعات، فلقب بـ"الفتى المعجزة" وتخرج بامتياز من الجامعة، ومن ثم أطلق قناة يوتيوب خاصة به، وها هو الآن يمارس السباحة.