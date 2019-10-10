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العملية العسكرية التركية في سوريا تحيي المخاوف من عودة تنظيم "الدولة الإسلامية"

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.

بعد شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" العسكرية في مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا الأربعاء، تجددت المخاوف الدولية والغربية خصوصا من عودة تنظيم "الدولة الإسلامية"، إذ إن محاربة التنظيم المتطرف كانت تقع بشكل كبير على عاتق الوحدات الكردية. لكن ومع الانسحاب الأمريكي واندلاع النزاع مع تركيا، بات الأكراد يخشون من تقويض مكاسبهم ضد الجهاديين. وتضطلع القوات الكردية أيضا بمهمة مراقبة الجهاديين المعتقلين وعائلاتهم الماكثة في مخيمات تقع في شمال سوريا، ومنها مخيما الهول وعين عيسى، وهما قريبان من المنطقة التي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها.