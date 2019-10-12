الجامعة العربية: العملية العسكرية التركية في سوريا "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها"

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية خلال مؤتمر صحفي في بغداد، في 3 سيتمبر/أيلول 2019.

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السبت في القاهرة خلال اجتماع طارئ للجامعة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بأنها "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السبت خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".

وحسب البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية على خلفية التدخل العسكري التركي في سوريا، فقد تقرر "إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية" واعتباره "تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي".

كذلك طالب الوزراء العرب في بيانهم "بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية"، فضلا عن "تحميل تركيا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية -بما فيها تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة".

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وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد قال في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن "العدوان التركي، كما طُرحت خططه وحُددت أهدافه، يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق يصل إلى 32 كلم .. وبطول يتجاوز 400 كلم.. ويسعى إلى اقتلاع السكان من هذه الأراضي ثم إحلال آخرين محلهم من اللاجئين لديه .. وإن لم يكن هذا احتلالا وغزوا، فبماذا يمكن تسميته؟".

وعقد الاجتماع الوزاري بمقر الجامعة بناء على طلب من مصر وتأييد عدد من الدول لبحث الهجوم التركي على القوات الكردية في شمال سوريا.

من جهته، أدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا، مطالبا المنظمة بإعادة عضوية سوريا فيها. وقال "إن التوغل التركي في شمال سوريا يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ويزيد من معاناة الشعب السوري، ويعزز قدرة دول الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم".

فرانس24/أ ف ب