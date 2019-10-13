الجيش السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة الهجوم التركي

الجيش السوري في بلدة سيلينبار الحدودية التركية بمقاطعة سانليورفا، تركيا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الأحد أن وحدات الجيش السوري بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلاد لمواجهة ما وصفته "بالعدوان التركي". ولم تذكر الوكالة إذا كان هذا التحرك الذي تم في اليوم الخامس من هجوم أنقرة على أكراد شمال سوريا، قد تم بالاتفاق معهم أم أنها عملية نشر قوات فقط في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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في اليوم الخامس من هجوم أنقرة وفصائل سورية موالية لها على المقاتلين الأكراد بشمال سوريا، بدأت وحدات من الجيش السوري الأحد بالتحرك باتجاه شمال البلاد "لمواجهة العدوان التركي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولم تورد الوكالة الرسمية تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد، أو ما إذا كان الجيش السوري سينتشر في المنطقة الحدودية، فيما قال مسؤول كردي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هناك "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

وأوضح أن "كل الخيارات متاحة بالنسبة لنا أمام الهجمة التركية، يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها لمواجهة العدوان، ليست فقط قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة" من الهجوم.

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وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية لها الأربعاء هجوماً ضد المقاتلين الأكراد، شركاء الولايات المتحدة في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" والذين يسيطرون على نحو 30 في المئة من مساحة سوريا.

وبعد خمسة أيام من المعارك التي رافقها قصف مدفعي وجوي كثيف، باتت القوات التركية والفصائل الموالية لها تسيطر على نحو مئة كيلومتر على طول الحدود بين مدينة تل أبيض (شمال الرقة) وبلدة رأس العين (شمال الحسكة)، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

روسيا تلعب دور "الضمان"

وفي مواجهة الهجوم التركي، دعت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء روسيا للقيام بدور "الضمان" في "الحوار" مع دمشق.

ومن مآخذ دمشق على الأكراد تحالفهم مع الولايات المتحدة. وقد حمّلت الأسبوع الحالي "بعض التنظيمات الكردية" مسؤولية ما يحصل.

وفي بداية العام 2019، وفي مواجهة تهديدات تركية أيضاً، دعت الإدارة الذاتية الكردية قوات النظام للانتشار في منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأعلن الجيش السوري وقتها دخول وحداته إلى المنطقة.

وفي مواجهة هجوم القوات التركية والفصائل الموالية لها الذي انتهى بالسيطرة على منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية، في العام 2018، دعا الأكراد أيضاً دمشق للتدخل لمنع الهجوم التركي. إلا أن دمشق لم تنشر حينذاك وحدات من الجيش.

ولم تحرز مفاوضات سابقة أجرتها الحكومة السورية مع الأكراد حول مصير مناطقهم أي تقدّم، مع إصرار دمشق على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في العام 2011، وتمسّك الأكراد بإدارتهم الذاتية وبالمؤسسات المدنية والعسكرية.

فرانس24/ أ ف ب