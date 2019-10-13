فرنسا تعلق تصدير معدات حربية إلى تركيا "يمكن استخدامها في العملية العسكرية في سوريا"

أ ف ب

دخان يتصاعد من بلدة رأس العين السورية القريبة من الحدود التركية 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أعلنت فرنسا السبت أنها علقت تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن أن تستخدمها في عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا. ووفق بيان لوزارتي لخارجية والجيوش الفرنسيتين فإن "مفعول هذا القرار فوري".

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قالت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان السبت إن "فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا". وتضمن بيان للوزارتين أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين إلى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر/تشرين الأول في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد".

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وتابع البيان أن "فرنسا تكرر إدانتها الشديدة للهجوم الأحادي الجانب الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا"، ملاحظا أنه "يهدد الجهود الأمنية والهادفة إلى إرساء الاستقرار التي يبذلها التحالف ضد ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) ويؤدي إلى تداعيات إنسانية مهمة، ما يعني أنه يلحق ضررا بأمن الأوروبيين".

وخلص البيان إلى أن "فرنسا تطلب عقد اجتماع سريع للتحالف ضد ’داعش‘ لمناقشة استمرار جهود التحالف في هذه الظروف". وسبق أن أعلنت الحكومتان الهولندية والألمانية تعليق تصدير الأسلحة إلى أنقرة.

ويذكر أن تركيا تشن منذ الأربعاء هجوما في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد بعدما سحبت الولايات المتحدة جنودها المنتشرين في بعض مناطق الشمال السوري المحاذي للحدود التركية.

فرانس24/ أ ف ب