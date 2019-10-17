اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا لمدة 5 أيام

توصلت واشنطن وأنقرة الخميس لوقف لإطلاق النار في شمال سوريا، بموجب الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المنطقة. وأعلن بنس أن العملية ستتوقف خمسة أيام للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب. فيما أكد وزير الخارجية التركي تعليق العملية العسكرية.

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نجحت الدبلوماسية الأمريكية في إقناع أنقرة بوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا مؤقتا، إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس، عقب اجتماع مع أردوغان، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بهدف انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن المهلة المذكورة.



وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن "الجانب التركي سيوقف عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة". وعلى القوات الكردية أن تنسحب من منطقة بعمق 32 كلم بحيث تتحول في النهاية إلى "منطقة آمنة".





"نحن نعلق العملية ولا نوقفها"

ومن جهته، أكد وزير الخارجية التركي أنه تم "تعليق" العملية العسكرية في سوريا. وقال مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في أنقرة: "نحن نعلق العملية ولا نوقفها"، مضيفا "سنوقف العملية فقط خلال انسحاب (المقاتلين الأكراد) بشكل تام من المنطقة". فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية من جانبها استعدادها لالتزام وقف إطلاق النار بموجب هذا الاتفاق.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق على وقف الإطلاق النار في سوريا "نتيجة مذهلة".

وجاء الاتفاق الأمريكي التركي في وقت تستمر المعارك وخصوصا في مدينة رأس العين الحدودية. وتقدم الجيش التركي وحلفاؤه من المقاتلين السوريين الخميس في المدينة وبات يسيطر على نحو نصفها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت السلطات الكردية قد طالبت بفتح "ممر إنساني" يمكن المدنيين والجرحى من مغادرة المدينة.



الأسد يتعهد بالرد على الهجوم التركي "بكل الوسائل المشروعة"

وتزامن الاتفاق مع تعهد الرئيس السوري بشار الأسد الخميس بالرد على الهجوم الذي تشنه تركيا "بكل الوسائل المشروعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وقال الأسد خلال استقباله مسؤولا عراقيا إن الهجوم التركي "هو غزو سافر وعدوان واضح"، مضيفا أن سوريا "سترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز