السعودية: مقتل 35 معتمرا على الأقل إثر اصطدام حافلة تقلهم بآلية ثقيلة في المدينة المنورة

أسفر حادث اصطدام حافلة بجرافة في المدينة المنورة في السعودية عن مقتل ما لا يقل عن 35 معتمرا من جنسيات آسيوية وعربية كانوا على متن الحافلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الخميس عن الشرطة.

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أفادت وسائل إعلام سعودية الخميس أن ما لا يقل عن 35 شخصا يحملون جنسيات عربية وآسيوية قتلوا إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم بجرافة في منطقة المدينة المنورة في السعودية.



ونقلا عن شرطة منطقة المدينة المنورة قالت وكالة الأنباء السعودية إن "حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)" وقع في "مركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة" بغرب المملكة.



وتابعت الوكالة أنه "نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة أربعة من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة"، موضحة أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق" في الحادث.



وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي تبعد حوالي 400 كيلومتر شمال شرق. فيما نشرت وسائل إعلام سعودية صورا للحافلة التي احترقت.



وتدر السياحة الدينية مليارات الدولارات سنويا على المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى تنويع اقتصادها المعتمد على الذهب الأسود عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.





فرانس24/ أ ف ب