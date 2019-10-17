ما هي أبعاد تبني تنظيم "الدولة الإسلامية" إطلاق سراح عدد من نساء الجهاديين المحتجزات لدى الأكراد؟

وسيم نصر صورة من شاشة فرانس24

تسببت العملية التركية التي أطلقتها أنقرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول على طول حدودها الجنوبية الشرقية مع سوريا ضد المسلحين الأكراد، بفرار عدد ممن يوصفون بعائلات جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين كانوا محتجزين لدى الأكراد. وتبنى التنظيم "تحرير" عدد من النساء في قرية المحمودلي غرب الرقة شمال سوريا. وبسبب هذا الوضع الأمني الهش يتواجد وزير الخارجية الفرنسي ببغداد لبحث مسألة الجهاديين الفرنسيين والأجانب المحتجزين عند الأكراد. تحليل وسيم نصر