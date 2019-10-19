أردوغان يحذر المسلحين الأكراد ويتوعدهم "بسحق رؤوسهم" في حال لم ينسحبوا من مواقعهم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 24 سبتمبر أيلول2019.

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا "بسحق رؤوسهم" إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

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قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أثناء خطاب له السبت "إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف (القتال) من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين"، موضحا أن بلاده "ستسحق رؤوس" المسحلين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة، وافقت الحكومة التركية الخميس على تعليق هجومها على القوات الكردية في شمال شرق سوريا، مشترطة أن تنسحب الوحدات التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، من المنطقة الحدودية.

120 ساعة مهلة الانسحاب

وينصّ الاتفاق على "تعليق" كل العمليات العسكرية خلال 120 ساعة في شمال شرق سوريا، على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومتراً، و"تتوقف العملية نهائياً ما أن يتم هذا الانسحاب".

وبحسب المرصد السوري، لم تخل قوات سوريا الديمقراطية السبت مواقعها في مدينة رأس العين المحاصرة تماماً من القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وعن هذا الاتفاق قال أردوغان "لم تحد تركيا قيد أنملة عن الشروط التي فرضتها منذ البداية، وقد حقّقنا نجاحاً دبلوماسياً كبيراً".

وأضاف أنّه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بنيّته استئناف الهجوم بسبب عدم انسحاب القوات الكردية خلال المهلة المحددة.

فرانس24/ أ ف ب