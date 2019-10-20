انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "بشكل كامل" من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يركبون السيارات العسكرية أثناء احتفالهم بالنصر في الرقة، سوريا، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت "بشكل كامل" من مدينة رأس العين السورية الحدودية مع تركيا، تنفيذا للاتفاق التركي الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية لإخلاء المنطقة الآمنة. وأكدت أنقرة من جانبها الخبر موضحة أن "أنشطة الانسحاب من المنطقة وإخلائها تتم بالتنسيق مع نظرائنا الأمريكيين".

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انسحبت قوات سوريا الديمقراطية الأحد بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذا لاتفاق تركي أمريكي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.

وينص الاتفاق على انسحاب تلك القوات من منطقة بعمق 32 كيلومترا لم يحدد طولها. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية السبت أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومترا. لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومترا من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.

أنقرة تؤكد

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر"، ووزعت صورا للعملية.

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وبعد محادثات الخميس مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وافقت تركيا على تعليق هجومها العسكري في شمال سوريا لخمسة أيام شرط أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية التي تريد أنقرة جعلها "منطقة آمنة"، على أن تنهي هذا الهجوم إذا وفى الأكراد بالتزاماتهم.

وأضافت وزارة الدفاع "ليس هناك أي عائق أمام انسحاب" القوات الكردية و"أنشطة الانسحاب من المنطقة وإخلائها تتم بالتنسيق مع نظرائنا الأمريكيين".

فرانس24/ أ ف ب

